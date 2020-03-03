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03 березня 2020, 18:01 4

Конституційний Суд переніс розгляд закону про люстрацію

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03 березня 2020, 18:01 4
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Конституційний Суд буде розглядати справу щодо конституційності закону "Про очищення влади" на наступних засіданнях
Фото: flickr
Конституційний Суд буде розглядати справу щодо конституційності закону "Про очищення влади" на наступних засіданнях

Про це повідомила начальниця управління комунікацій КСУ Мар'яна Гайовська, передає RegioNews.

"Велика палата Конституційного Суду під час закритого засідання розглянула подання стосовно конституційності закону "Про очищення влади”, - заявила вона.

За її словами, розгляд цієї справи буде продовжено під час наступних засідань.

Нагадаємо, минулого тижня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) остаточно відхилив скаргу України щоду закону про люстрацію. ЄСПЛ визнав, що цей закон порушує права людини.

У вівторок, 3 березня, Конституційний суд провів засідання, на якому розглядалася скарга на закон "Про очищення влади", також відомий як закон про люстрацію: під будівлею суду проходив пікет.


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