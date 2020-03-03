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03 березня 2020, 10:21 8

Конституційний суд пікетують противники скасування люстрації

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03 березня 2020, 10:21 8
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У вівторок, 3 березня, Конституційний суд проводить засідання, на якому розглядається скарга на закон "Про очищення влади", також відомий як закон про люстрацію: під будівлею суду проходить пікет
Фото: Олександр Гончаров ("Апостроф")
У вівторок, 3 березня, Конституційний суд проводить засідання, на якому розглядається скарга на закон "Про очищення влади", також відомий як закон про люстрацію: під будівлею суду проходить пікет

Про це повідомляє "Апостроф", пише RegioNews.

Пленарне засідання КС почалося о 10 годині, питання про люстрацію запланований першим пунктом на порядку денному. Останній раз суд розглядав скаргу 16 січня.

Під будівлею стоїть група протестуючих з прапорами і плакатами, які виступають проти скасування люстрації. Також біля Конституційного суду розташувалися силовики зі спецтехнікою.

Згідно з законом, ряд чиновників часів президентства Віктора Януковича не можуть обіймати посади у владі. У 2015 році 47 народних депутатів від партії "Опозиційний блок" поскаржилися в Конституційний суд на закон про люстрацію. Також кілька подань щодо закону в КС направив Верховний Суд.


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