Конституційний суд пікетують противники скасування люстрації
У вівторок, 3 березня, Конституційний суд проводить засідання, на якому розглядається скарга на закон "Про очищення влади", також відомий як закон про люстрацію: під будівлею суду проходить пікет
У вівторок, 3 березня, Конституційний суд проводить засідання, на якому розглядається скарга на закон "Про очищення влади", також відомий як закон про люстрацію: під будівлею суду проходить пікет
Про це повідомляє "Апостроф", пише RegioNews.
Пленарне засідання КС почалося о 10 годині, питання про люстрацію запланований першим пунктом на порядку денному. Останній раз суд розглядав скаргу 16 січня.
Під будівлею стоїть група протестуючих з прапорами і плакатами, які виступають проти скасування люстрації. Також біля Конституційного суду розташувалися силовики зі спецтехнікою.
Згідно з законом, ряд чиновників часів президентства Віктора Януковича не можуть обіймати посади у владі. У 2015 році 47 народних депутатів від партії "Опозиційний блок" поскаржилися в Конституційний суд на закон про люстрацію. Також кілька подань щодо закону в КС направив Верховний Суд.
КСУ напередодні термінового засідання Ради розгляне конституційність закону про люстрацію
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- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
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