Слідом за Гончаруком Рада може звільнити і міністра фінансів - ЗМІ

На позачерговому пленарному засіданні 4 березня Верховна Рада України звільнить міністерку фінансів Оксану Маркарову з посади

Фото: facebook/minfin.gov.ua

На позачерговому пленарному засіданні 4 березня Верховна Рада України звільнить міністерку фінансів Оксану Маркарову з посади

Як передає RegioNews, про це НВ повідомили три обізнані джерела.

Як зазначається, наразі обговорюється кандидатура Ігоря Уманського, який був в.о. міністра фінансів в 2009 - 2010 роках в уряді Юлії Тимошенко.

ДОВІДКА: Маркарова очолює міністерство з червня 2018 року після звільнення з посади міністра фінансів Олександра Данилюка. Маркарова була його першим заступником. 22 листопада 2018 року Рада призначила її міністром фінансів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

ЗМІ писали, що міністр розвитку громад і територій України, віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль може очолити новий уряд.

Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Рада може здійснити 4 ротації в уряді.

Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним.