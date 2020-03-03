Слідом за Гончаруком Рада може звільнити і міністра фінансів - ЗМІ
Як передає RegioNews, про це НВ повідомили три обізнані джерела.
Як зазначається, наразі обговорюється кандидатура Ігоря Уманського, який був в.о. міністра фінансів в 2009 - 2010 роках в уряді Юлії Тимошенко.
ДОВІДКА: Маркарова очолює міністерство з червня 2018 року після звільнення з посади міністра фінансів Олександра Данилюка. Маркарова була його першим заступником. 22 листопада 2018 року Рада призначила її міністром фінансів.
Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.
ЗМІ писали, що міністр розвитку громад і територій України, віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль може очолити новий уряд.
Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Рада може здійснити 4 ротації в уряді.
Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним.
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