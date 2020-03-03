"Слуги" захотіли звільнити директора НАБУ
Як передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура.
За його словами, зараз немає чітко визначених підстав для звільнення глави НАБУ.
"Я підготував законопроект, який передбачає підстави для відставки керівника Національного антикорупційного бюро. Це залучення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення. На сьогоднішній день немає процедури підстав ... звільнити його від займаних ним обов'язків", - заявив Качура.
При цьому він зазначив, що глава НАБУ Артем Ситник зараз внесений до реєстру корупціонерів.
"Разом з тим, у суспільства є великий запит на справедливість. Питання в тому, що він працював всупереч системі. А зараз усі інструменти є. Навіть президент рекламував гарячу лінію НАБУ, але нічого не відбулося. Саме тому і виникла ця постанова. Ця політична заяву всіх народних депутатів, щоб керівник НАБУ задумався, що треба щось міняти в своїй роботі ", - додав депутат.
Нагадаємо, правоохоронний комітет Верховної ради розглянув постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. За словами глави комітету Дениса Монастирського, з приводу законності даної постанови є зауваження.
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