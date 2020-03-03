Доля Гончарука: Зеленський і Єрмак прийдуть на засідання "Слуг народу" - ЗМІ
Як передає RegioNews, про це РБК-Україна повідомило джерело в парламенті.
За його словами, Зеленського чекають на сьогоднішньому засіданні. "Обов'язково завтра (3 березня - ред.) чекаємо президента. Засідання фракції планується зранку о 9:00", - повідомив співрозмовник.
За даними іншого джерела, на засіданні фракції будуть обговорюватися кадрові питання Кабінету міністрів, а також інші питання порядку денного позачергового засідання Ради.
Пізніше ЗМІ повідомили, що разом із Зеленським на засідання фракції монобольшінства прийде і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Нагадаємо, 3 березня партія "Слуга народу" збирає засідання фракції – говоритимуть про кадрові "рокіровки" в Кабміні.
Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.
Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засіданні парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Рада може здійснити 4 ротації в уряді.
Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним.
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