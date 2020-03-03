Шмигаль не прийшов сьогодні на засідання Кабміну - нардеп

Міністр розвитку громад і територій України, віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль відсутній сьогодні, 3 березня, на засіданні уряду

Фото: Івано-Франківська ОДА

Міністр розвитку громад і територій України, віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль відсутній сьогодні, 3 березня, на засіданні уряду

Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні Кабміну, в своєму Telegram-каналі.

"На засіданні був відсутній віце-прем'єр Шмигаль. Немає і його заступників, тобто представники Мінрегіону взагалі відсутні", - написав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

ЗМІ писали, що Денис Шмигаль може очолити новий уряд.

Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Рада може здійснити 4 ротації в уряді.

Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним.