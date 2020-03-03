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03 березня 2020, 09:53 13

Арахамія: Гончарук залишиться прем'єром

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03 березня 2020, 09:53 13
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Олексій Гончарук залишиться на посаді прем'єр-міністра України
Фото: facebook/Давид-Арахамия
Олексій Гончарук залишиться на посаді прем'єр-міністра України

Як передає RegioNews, про це заявив глава парламентського фракції "Слуга народу" Давид Арахамія "Інтерфакс-Україна".

"На прем'єр-міністра, я думаю, не буде кандидатур", - заявив він, відповідаючи на питання, скільки кандидатур на посаду прем'єр-міністра в даний час розглядається.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи залишиться прем'єр-міністром Гончарук, парламентарій сказав: "Думаю, що так. Принаймні, на даний момент ніякі заяви не надходили".

Нагадаємо, раніше Арахамія заявляв, що Кабмін може змінити свій склад. При цьому він говорив, що кандидатура бізнесмена Сергія Тігіпка не розглядатиметься на пост глави уряду, і відмовився називати будь-які прізвища осіб, яких можуть призначити в новий склад Кабміну, хоча підтвердив, що йому відомі ці зміни.

3 березня партія "Слуга народу" збирає засідання фракції – говоритимуть про кадрові "рокіровки" в Кабміні.

Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Рада може здійснити 4 ротації в уряді.

Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним.


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