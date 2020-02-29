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29 лютого 2020, 11:04 23

Тігіпка прем’єром не призначать – Давид Арахамія

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29 лютого 2020, 11:04 23
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Кабінет міністрів України може змінити свій склад. За словами глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамія, таке рішення було прийнято в зв’язку з ситуацією в країні
Кабінет міністрів України може змінити свій склад. За словами глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамія, таке рішення було прийнято в зв’язку з ситуацією в країні

Про це Арахамія розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише RegioNews.

За його словами, наближається економічна криза, "є ознаки" цього. Також існує можливість епідемії коронавірусу, тому Кабінет міністрів потрібно перетворити в штаб, а для цього потрібно зробити декілька кадрових рішень.

Водночас, зазначив голова фракції, кандидатура бізнесмена Сергія Тігіпка не розглядатиметься на пост глави уряду. Але Арахамія відмовився називати будь-які прізвища осіб, яких можуть призначити до нового складу Кабміну, хоча підтвердив, що йому відомі ці зміни. Він не захотів підставляти цих людей, адже на них, на його думку, відразу поллється бруд.

Окрім того, парламент розгляне законопроекти, які блокуються розглядом "земельних правок". Також очікується, що нардепи заслухають звіт правоохоронних органів.

Як писав "Ракурс", про скликання позачергового пленарного засідання раніше повідомили на сайті Верховної Ради. Пізніше в Офісі президента повідомили, що на засіданні обговорять низку законопроектів, які, зокрема, стосуються і Кабінету міністрів України.

Раніше ряд українських ЗМІ повідомляли з посиланням на свої джерела, що місце Олексія Гончарука може посісти Сергій Тігіпко або Валерій Хорошковський.

Вчора стало відомо, що президент Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради, одним з питань є можлива відставка Гончарука.


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