"Слуга народу" збирає фракцію перед позачерговим засіданням Ради
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews
"Будемо стежити далі за розвитком подій, за тими консультаціями, які йдуть. Вони сьогодні відбуватимуться, сьогодні буде збиратися "мала" фракція, можливо завтра буде збиратися велика фракція. Будемо дивитися", - цитує видання слова заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнко.
Народний депутат від "Слуги народу" Арсеній Пушкаренко підтвердив, що фракція дійсно збереться у вівторок о 9:00.
"Є звичайно кадрові питання: з одного боку необхідно когось звільнити, з іншого - призначити. Ми розуміємо, що буде обговорення. Відносно самих кадрових питань в Кабміні, то завтра о 9:00 збирається фракція і на фракції ми будемо обговорювати ті чи інші кандидатури або бачення ", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.
Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Верховна Рада може здійснити 4 ротації в уряді і призначити нового міністра закордонних справ, міністра охорони здоров’я, міністра соцполітики, міністра окупованих територій та віцепрем’єра з питань промисловості.
Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним.
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