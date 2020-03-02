"Слуга народу" збирає фракцію перед позачерговим засіданням Ради

В понеділок, 2 березня президентська фракція "Слуга народу" планує провести засідання так званої "малої" фракції, а в вівторок, 3 березня винести на розгляд всієї фракції порядок денний позачергового засідання Верховної Ради

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В понеділок, 2 березня президентська фракція "Слуга народу" планує провести засідання так званої "малої" фракції, а в вівторок, 3 березня винести на розгляд всієї фракції порядок денний позачергового засідання Верховної Ради

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews

"Будемо стежити далі за розвитком подій, за тими консультаціями, які йдуть. Вони сьогодні відбуватимуться, сьогодні буде збиратися "мала" фракція, можливо завтра буде збиратися велика фракція. Будемо дивитися", - цитує видання слова заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнко.

Народний депутат від "Слуги народу" Арсеній Пушкаренко підтвердив, що фракція дійсно збереться у вівторок о 9:00.

"Є звичайно кадрові питання: з одного боку необхідно когось звільнити, з іншого - призначити. Ми розуміємо, що буде обговорення. Відносно самих кадрових питань в Кабміні, то завтра о 9:00 збирається фракція і на фракції ми будемо обговорювати ті чи інші кандидатури або бачення ", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Верховна Рада може здійснити 4 ротації в уряді і призначити нового міністра закордонних справ, міністра охорони здоров’я, міністра соцполітики, міністра окупованих територій та віцепрем’єра з питань промисловості.

Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним.