Порошенко прийшов на допит у ДБР

Колишній президент України Петро Порошенко прийшов 28 лютого на допит в Державне бюро розслідувань

Фото: twitter/poroshenko

Колишній президент України Петро Порошенко прийшов 28 лютого на допит в Державне бюро розслідувань

Як передає RegioNews, про це він повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

Зокрема, він повідомив, що Шевченківський суд Києва скасував постанову слідчого про відмову в закритті кримінальної справи, за якою він був запрошений на допит.

"Постанова скасована, суддя прийняла рішення зобов’язати слідчого розглянути закриття кримінальної справи у зв’язку з відсутністю події злочину", - сказав Порошенко.

Зазначимо, ексгарант прийшов на допит разом з адвокатами. Також поруч з ним стояли люди з плакатами на його підтримку, які зустрічали його слова оплесками і тримали плакати "Ні політичним репресіям", "Державне бюро репресій" та інші.

Нагадаємо, 21 лютого Печерський суд виніс таємне "рішення" про примусовий привід на допит в ДБР Петра Порошенка у якості свідка". Після цього захист Петра Порошенка оскаржили привід у 5-ти інстанціях.

26 лютого Київський апеляційний суд відмовився розглядати скаргу Порошенка на примусовий привід на допит в ДБР у зв'язку з тим, що постанова не оскаржується.

27 лютого Петро Порошенко заявив, що прийде сам на допит в ДБР без застосування силового приводу.