Порошенко прийшов на допит у ДБР
Як передає RegioNews, про це він повідомив на своїх сторінках у соцмережах.
Зокрема, він повідомив, що Шевченківський суд Києва скасував постанову слідчого про відмову в закритті кримінальної справи, за якою він був запрошений на допит.
"Постанова скасована, суддя прийняла рішення зобов’язати слідчого розглянути закриття кримінальної справи у зв’язку з відсутністю події злочину", - сказав Порошенко.
February 28, 2020
Зазначимо, ексгарант прийшов на допит разом з адвокатами. Також поруч з ним стояли люди з плакатами на його підтримку, які зустрічали його слова оплесками і тримали плакати "Ні політичним репресіям", "Державне бюро репресій" та інші.
Нагадаємо, 21 лютого Печерський суд виніс таємне "рішення" про примусовий привід на допит в ДБР Петра Порошенка у якості свідка". Після цього захист Петра Порошенка оскаржили привід у 5-ти інстанціях.
26 лютого Київський апеляційний суд відмовився розглядати скаргу Порошенка на примусовий привід на допит в ДБР у зв'язку з тим, що постанова не оскаржується.
27 лютого Петро Порошенко заявив, що прийде сам на допит в ДБР без застосування силового приводу.
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