Порошенко заявив, що сам прийде на допит в ДБР

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що прийде на допит в сам ДБР без застосування силового приводу.

Фото: Facebook

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що прийде на допит в сам ДБР без застосування силового приводу.

Відповідне відео він опублікував у Facebook, передає RegioNews.

"Завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані. Попри те, що сьогодні ми отримали рішення Вищого антикорупційного суду, прозоро сформованого за участі міжнародних експертів, яким визнано, що влада віддає незаконні накази щодо мого політичного переслідування", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що проти нього майже рік, як фабрикують десятки справ, але висловив впевненість, ці зусилля ні до чого не призведуть, тому що він "і як Президент, і як громадянин завжди дотримувався законів".

"Тиск і залякування не змінять нашої позиції на захист європейського та євроатлантичного вибору", - сказав він.

За словами експрезидента, днями ДБР оголосило про підозру його соратниці по "Європейській солідарності" Софії Федині. Він назвав дії чинної влади тиском і залякуванням опозиції, і додав, що рішення про його силовий привід на допит є незаконним, і це буде доведено в Європейському Суді.