Захист Порошенка оскаржив привід в п'яти інстанціях
Як передає RegioNews, про це повідомив адвокат Ігор Головань.
"Першу заяву подано до Служби безпеки України про злочинне втручання в автоматизовану систему розподілу судових справ. Тільки таке втручання могло "розподілити" цю справу, зокрема, одіозному судді Сергію Вовку, який давно пов’язаний із поплічником Януковича Андрієм Портновим", – сказав адвокат.
Другу заяву подано до Офісу Генерального прокурора, зокрема, щодо порушення слідчим ДБР територіальної підсудності.
Крім того ОГП повідомлено, що ухвали Печерського суду винесені на основі запиту керівника неіснуючого підрозділу ДБР.
Ще одну заяву подано до Вищої ради правосуддя. За словами адвокатів, судді Печерського суду ухвалювали ці рішення в атмосфері підвищеної секретності, а Петро Порошенко не був повідомлений про це засідання, як того вимагає закон, і не був на ньому присутній.
Заяву щодо порушення принципу територіальної підсудності, а також порушення вимог КПК щодо особистої присутності народного депутата України на судовому засіданні подано до Апеляційного суду м. Києва.
І ще одну заяву з вимогою переглянути ухвали як неправосудні подано до Печерського районного суду.
Нагадаємо, 21 лютого Печерський суд виніс таємне "рішення" про примусовий привід на допит в ДБР Петра Порошенка у якості свідка".
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