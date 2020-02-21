Суд ухвалив рішення про силову доставку Порошенка на допит в ДБР

"Щойно мені стало відомо, що нібито Печерський суд виніс таємне "рішення" про примусовий привід на допит в ДБР Петра Порошенка у якості свідка", - повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.

"Щойно мені стало відомо, що нібито Печерський суд виніс таємне "рішення" про примусовий привід на допит в ДБР Петра Порошенка у якості свідка", - повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.

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