Суд ухвалив рішення про силову доставку Порошенка на допит в ДБР
Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку Ігоря Голованя у Facebook.
Головань назвав ухвалу неправосудною, оскільки таке рішення є компетенцією Шевченківського, а не Печерського суду, тобто було порушено принцип територіальної підсудності.
Щойно мені стало відомо, що нібито Печерський суд виніс таємне "рішення" про примусовий привід Петра Порошенка на допит...Опубліковано Igor Golovan Пʼятниця, 21 лютого 2020 р.
Такий поспіх, вважає адвокат, можна пояснити лише політичним тиском з боку Офісу президента, який задокументований на так званих "плівках Труби".
"Це рішення порушує практику Європейського суду і буде оскаржено нами, ми також подамо скаргу до Вищої ради правосуддя, - написав Ігор Головань.
Нагадаємо, вчора в.о. голови ДБР Ірина Венедиктова заявила, що Порошенка можуть силою доставити на допит до ДБР.
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