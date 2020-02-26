Суд відмовився братися за скаргу Порошенка щодо приводу в ДБР

Київський апеляційний суд відмовився розглядати скаргу колишнього президента України Петра Порошенка на примусовий привід на допит в Державне бюро розслідувань

Фото: facebook/Kyiv.Court.Of.Appeal

Київський апеляційний суд відмовився розглядати скаргу колишнього президента України Петра Порошенка на примусовий привід на допит в Державне бюро розслідувань

Як передає RegioNews, про це повідомила прессекретар суду Тетяна Геведзе в коментарі "Українській правді".

"Суд відмовив у відкритті апеляційного провадження у зв'язку з тим, що постанова не оскаржується", - сказала вона.

За її словами, до суду було подано дві скарги, обидві - відхилені. Дане рішення суд прийняв 25 лютого.

Нагадаємо, 21 лютого Печерський суд виніс таємне "рішення" про примусовий привід на допит в ДБР Петра Порошенка у якості свідка".

Після цього захист Петра Порошенка оскаржили привід у 5-ти інстанціях.