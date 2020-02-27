Зіткнення на "Барабашово” в Харкові: в поліцію доставили 20 людей

20 громадян доставлено до Київського відділу поліції внаслідок сутичок на ринку "Барабашово” у Харкові

Фото: Національна поліція

20 громадян доставлено до Київського відділу поліції внаслідок сутичок на ринку "Барабашово” у Харкові

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Людей зараз допитують для встановлення їх осіб та обставин події.

Поліцейськими вилучено кілька гумових кийків, газові балончики.

Від сльозогінного газу також постраждало кілька поліцейських.

Всього до поліції надійшло 8 повідомлень щодо ситуації на території торговельного центру. Факт події внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень Київського відділу поліції.

Нагадаємо, 27 лютого на території ринку "Барабашово" відбулися сутички між приватними підприємцями та муніципальною охороною. Поліція повідомляє про більше 100 людей.

Раніше RegioNews повідомляло, що у Харкові торговці ринку "Барабашово" встановили протитанкові їжаки і палять шини на знак протесту проти будівництва дороги на території ринку