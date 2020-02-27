В Харкові відбулися сутички на ринку "Барабашово”
27 лютого на території ринку "Барабашово" відбулися сутички між приватними підприємцями та муніципальною охороною
27 лютого на території ринку "Барабашово" відбулися сутички між приватними підприємцями та муніципальною охороною
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Невідомі особи застосували піротехніку та сльозогінний газ. На території торговельного центру знаходяться наряди поліції, слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, вибухотехніки.
Про постраждалих інформації немає.
У соцмережах місцеві мешканці публікують відео.
Раніше RegioNews повідомляло, що у Харкові торговці ринку "Барабашово" встановили протитанкові їжаки і палять шини на знак протесту проти будівництва дороги на території ринку
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