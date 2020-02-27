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27 лютого 2020, 13:32 7

В Харкові відбулися сутички на ринку "Барабашово”

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27 лютого 2020, 13:32 7
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27 лютого на території ринку "Барабашово" відбулися сутички між приватними підприємцями та муніципальною охороною
Фото: Поліція Харківської області
27 лютого на території ринку "Барабашово" відбулися сутички між приватними підприємцями та муніципальною охороною

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Невідомі особи застосували піротехніку та сльозогінний газ. На території торговельного центру знаходяться наряди поліції, слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, вибухотехніки.

Про постраждалих інформації немає.

У соцмережах місцеві мешканці публікують відео.

Раніше RegioNews повідомляло, що у Харкові торговці ринку "Барабашово" встановили протитанкові їжаки і палять шини на знак протесту проти будівництва дороги на території ринку


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