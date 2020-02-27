В Харкові відбулися сутички на ринку "Барабашово”

27 лютого на території ринку "Барабашово" відбулися сутички між приватними підприємцями та муніципальною охороною

Фото: Поліція Харківської області

27 лютого на території ринку "Барабашово" відбулися сутички між приватними підприємцями та муніципальною охороною

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області. Невідомі особи застосували піротехніку та сльозогінний газ. На території торговельного центру знаходяться наряди поліції, слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, вибухотехніки. Про постраждалих інформації немає. У соцмережах місцеві мешканці публікують відео. Раніше RegioNews повідомляло, що у Харкові торговці ринку "Барабашово" встановили протитанкові їжаки і палять шини на знак протесту проти будівництва дороги на території ринку

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