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14 лютого 2020, 10:49 9

На "Барабашово" торговці поставили протитанкові їжаки

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14 лютого 2020, 10:49 9
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У Харкові торговці ринку "Барабашово" встановили протитанкові їжаки і палять шини на знак протесту проти будівництва дороги на території ринку
Фото: Сторінка в Facebook Сергій Зайцев
У Харкові торговці ринку "Барабашово" встановили протитанкові їжаки і палять шини на знак протесту проти будівництва дороги на території ринку

Як повідомляє RegioNews, відповідні фото на своїй сторінці в Facebook опублікував прес-секретар ринку Сергій Зайцев.

На фото видно плакати з написами "Побудуйте дорогу в обхід ринку", "Кернес, не роби владу своїм бізнесом" та інші.

Причиною пікету стало нібито рішення міської влади знести кілька об'єктів ринку для будівництва на цій території дороги.

Раніше в прес-службі "Барабашово" заявляли, що ніяких робіт по знесенню торгових об'єктів в законному порядку відбуватися не може, так як станом на 11 лютого не виготовлена ​​і не затверджена проектно-кошторисна документація на дану ділянку будівництва.

Нагадаємо, Харківська мерія в жовтні 2019 року затвердила будівництво нової дороги, яка з'єднає центр міста і Салтівку. За проектом маршрут нової траси зачепить торгові точки ринку "Барабашово".


барабашова
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