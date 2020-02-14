На "Барабашово" торговці поставили протитанкові їжаки
Як повідомляє RegioNews, відповідні фото на своїй сторінці в Facebook опублікував прес-секретар ринку Сергій Зайцев.
На фото видно плакати з написами "Побудуйте дорогу в обхід ринку", "Кернес, не роби владу своїм бізнесом" та інші.
Причиною пікету стало нібито рішення міської влади знести кілька об'єктів ринку для будівництва на цій території дороги.
Раніше в прес-службі "Барабашово" заявляли, що ніяких робіт по знесенню торгових об'єктів в законному порядку відбуватися не може, так як станом на 11 лютого не виготовлена і не затверджена проектно-кошторисна документація на дану ділянку будівництва.
Нагадаємо, Харківська мерія в жовтні 2019 року затвердила будівництво нової дороги, яка з'єднає центр міста і Салтівку. За проектом маршрут нової траси зачепить торгові точки ринку "Барабашово".
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