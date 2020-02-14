На "Барабашово" торговці поставили протитанкові їжаки

У Харкові торговці ринку "Барабашово" встановили протитанкові їжаки і палять шини на знак протесту проти будівництва дороги на території ринку

Фото: Сторінка в Facebook Сергій Зайцев

У Харкові торговці ринку "Барабашово" встановили протитанкові їжаки і палять шини на знак протесту проти будівництва дороги на території ринку

Як повідомляє RegioNews, відповідні фото на своїй сторінці в Facebook опублікував прес-секретар ринку Сергій Зайцев.

На фото видно плакати з написами "Побудуйте дорогу в обхід ринку", "Кернес, не роби владу своїм бізнесом" та інші.

Причиною пікету стало нібито рішення міської влади знести кілька об'єктів ринку для будівництва на цій території дороги.

Раніше в прес-службі "Барабашово" заявляли, що ніяких робіт по знесенню торгових об'єктів в законному порядку відбуватися не може, так як станом на 11 лютого не виготовлена ​​і не затверджена проектно-кошторисна документація на дану ділянку будівництва.

Нагадаємо, Харківська мерія в жовтні 2019 року затвердила будівництво нової дороги, яка з'єднає центр міста і Салтівку. За проектом маршрут нової траси зачепить торгові точки ринку "Барабашово".