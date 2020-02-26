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26 лютого 2020, 18:53 3

На Закарпатті відпустили жінку, яку перевіряли на коронавірус

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26 лютого 2020, 18:53 3
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Учора на Закарпатті у прибулої з Італії жінки виявили підвищену температуру. Її помістили на обстеження. Коронавірус медики не виявили
Фото із сайту Прикордонної служби
Учора на Закарпатті у прибулої з Італії жінки виявили підвищену температуру. Її помістили на обстеження. Коронавірус медики не виявили

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.

Учора, 25 лютого, у жінки, яка їхала в "італійському" автобусі, виявлено температуру. Про це одразу повідомлено медиків. Автобус вивели з черги. Всіх, хто контактував з жінкою, направлено до на обстеження.

Як з'ясувалося, жінка разом із туристичною групою подорожувала Європою. Два дні були на Півночі Італії, але у регіони, закриті на карантин, група не заїжджала.

Лікарі обласної інфекційної лікарні провели вірусологічні дослідження, захворювань у жінки та інших пасажирів не виявили. Сьогодні близько обіду група виїхала із Ужгорода.

Обласну інфекційну лікарню визначено закладом, де надаватимуть допомогу хворим у яких підозрюють або виявлятимуть коронавірус COVID-2019. Тут є 8 спеціально обладнаних та ізольованих боксів з власними санвузлами, через спеціальні скриньки сюди подають речі та їжу.

Станом на сьогодні на Закарпатті не зафіксовано жодного випадку COVID-19. Всі служби скоординовано працюють над тим, щоб зменшити ризики потрапляння вірусу на територію України.

Від учора у тих, хто в'їжджає в Україну через закарпатські пункти пропуску перевіряють рівень температури тіла.

Температурний скрінінг проводиться для всіх пасажирів у основних аеропортах України. Такі заходи Уряд вжив для недопущення поширення коронавірусу на території України. У міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького введені заходи безпеки.

На Чернігівщині міряють температуру приїжджим із Білорусі. Перевіряють людей, які погано себе почувають, їдуть з аеропортів або країн, де був зафіксований коронавірус.

Рівненські прикордонники отримали безконтактні термометри. В аеропорту Рівного та на кордоні з Білоруссю в усіх мірятимуть температуру.


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