На Закарпатті відпустили жінку, яку перевіряли на коронавірус
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.
Учора, 25 лютого, у жінки, яка їхала в "італійському" автобусі, виявлено температуру. Про це одразу повідомлено медиків. Автобус вивели з черги. Всіх, хто контактував з жінкою, направлено до на обстеження.
Як з'ясувалося, жінка разом із туристичною групою подорожувала Європою. Два дні були на Півночі Італії, але у регіони, закриті на карантин, група не заїжджала.
Лікарі обласної інфекційної лікарні провели вірусологічні дослідження, захворювань у жінки та інших пасажирів не виявили. Сьогодні близько обіду група виїхала із Ужгорода.
Обласну інфекційну лікарню визначено закладом, де надаватимуть допомогу хворим у яких підозрюють або виявлятимуть коронавірус COVID-2019. Тут є 8 спеціально обладнаних та ізольованих боксів з власними санвузлами, через спеціальні скриньки сюди подають речі та їжу.
Станом на сьогодні на Закарпатті не зафіксовано жодного випадку COVID-19. Всі служби скоординовано працюють над тим, щоб зменшити ризики потрапляння вірусу на територію України.
Від учора у тих, хто в'їжджає в Україну через закарпатські пункти пропуску перевіряють рівень температури тіла.
Температурний скрінінг проводиться для всіх пасажирів у основних аеропортах України. Такі заходи Уряд вжив для недопущення поширення коронавірусу на території України. У міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького введені заходи безпеки.
На Чернігівщині міряють температуру приїжджим із Білорусі. Перевіряють людей, які погано себе почувають, їдуть з аеропортів або країн, де був зафіксований коронавірус.
Рівненські прикордонники отримали безконтактні термометри. В аеропорту Рівного та на кордоні з Білоруссю в усіх мірятимуть температуру.
- 19:47 26 лютого Україна запросила у МЗС РФ більше даних про затриманих украінців-"наркоторговців"
- 19:35 26 лютого Ситуація на Донбасі: бойовики сім разів гатили по нашим позиціям
- 19:25 26 лютого В.о. голови "Укренерго" назвав причину своєї відставки
- 19:08 26 лютого У міськраді Миколаєва на голові депутата від "Опоблоку" розбили яйце
- 19:03 26 лютого Голову райради на Київщині визнали винною у хуліганстві
- 19:02 26 лютого Сепаратистський "суд" кинув співробітника луганського вишу до в'язниці на 12 років "за держзраду"
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю