Рівненські прикордонники отримали безконтактні термометри

В аеропорту Рівного та на кордоні з Білоруссю в усіх мірятимуть температуру

Фото: Рівненська ОДА

В аеропорту Рівного та на кордоні з Білоруссю в усіх мірятимуть температуру

Про це повідомляє Рівненська ОДА, пише RegioNews. Як повідомляє Рівненська ОДА, обласна влада уже передала 17 таких термометрів для силовиків.

Усіх подорожуючих перевірятимуть на наявність високої температури.

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