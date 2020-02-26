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26 лютого 2020, 15:35 4

Рівненські прикордонники отримали безконтактні термометри

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26 лютого 2020, 15:35 4
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В аеропорту Рівного та на кордоні з Білоруссю в усіх мірятимуть температуру 
Фото: Рівненська ОДА
В аеропорту Рівного та на кордоні з Білоруссю в усіх мірятимуть температуру 

Про це повідомляє Рівненська ОДА, пише RegioNews.

Як повідомляє Рівненська ОДА, обласна влада уже передала 17 таких термометрів для силовиків.


Усіх подорожуючих перевірятимуть на наявність високої температури.


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