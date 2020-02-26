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26 лютого 2020, 12:30 6

На Львівщині немає тест-систем для виявлення коронавірусу

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26 лютого 2020, 12:30 6
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Наразі в області тест-системи відсутні, але їх оперативно закуповують
Фото зі сторінки Центру громадського здоров’я України
Наразі в області тест-системи відсутні, але їх оперативно закуповують

Про це інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

"Є пропозиція сконтактувати з нашими містами-партнерами з інших країн, щоб можна було купити і передати для центру тест-системи. Другий місяць коронавірус бушує у світі, а у нас нема жодної тест-системи в області", — додав мер Львова.

Також міський голова запропонував купити апарат ЕКМО, який коштує понад 9 млн грн, за пропозицією, яку озвучив головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

"Якщо є можливість мати обладнання, яке рятує життя, треба, щоб у нас такий апарат був. Додам, що в нас нема іншої лікарні, яка б мала право приймати хворих з діагнозом коронавірусу. Винятково — інфекційна лікарня", — сказав мер.

Щоб не захворіти на гостре респіраторне захворювання, потрібно часто мити руки, дотримуватися кашльового етикету, їсти повноцінну здорову їжу, зберігати ноги у теплі, застосовувати дезинфікуючі засоби тощо. Всі ці принципи неспецифічної профілактики, як і від будь-якого гострого респіраторного захворювання, є ефективними для унеможливлення поширення коронавірусу.

Додамо, що в медичних закладах міста є понад 260 тисяч масок, біозахисних костюмів, понад 2 100 респіраторів. Є достатній запас диспенсерів для миття рук — їх також буде розміщено в школах, у місцях масового перебування, у супермаркетах, ЦНАП тощо. Закупівлі цих засобів продовжаться.

Нагадаємо, на Закарпатті в "італійському бусі" у жінки виявили температуру. Жителів області просять не панікувати. Крім того, на Закарпатті госпіталізували хворого, який мав контакт з китайцем. Пізніше підтвердили, що в госпіталізованого жителя Закарпаття коронавірус не знайшли. Хворих на коронавірус лікуватимуть в обласній інфекційній лікарні. Заклад укомплектували усім необхідним, провели навчання для персоналу.

Відучора в пункті пропуску "Тиса" на Закарпатті приїжджим почали міряти температуру. Температурний скрінінг проводиться для всіх пасажирів у основних аеропортах України. Такі заходи Уряд вжив для недопущення поширення коронавірусу на території України.


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