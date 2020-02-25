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25 лютого 2020, 16:38 3

У Закарпатській області немає тестів для перевірки на коронавірус

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25 лютого 2020, 16:38 3
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Неможливо визначити наявність вірусу у людей, які прибувають в Україну з ЄС
Неможливо визначити наявність вірусу у людей, які прибувають в Україну з ЄС

Як повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Украинана території Закарпатської області відсутні тест-системи для виявлення коронавіруса COVID-19. Про це під час наради заявила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації Єлизавета Біров.

За її словами, зараз неможливо визначити з допомогою тесту наявність вірусу у людей, які прибувають в Україну з Європейського союзу через прикордонні пункти пропуску.

У свою чергу голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко додав, що прикордонники працюють у необхідному захисному спорядженні і мають безконтактні термометри для температурного скринінгу тих, хто прибуває з країн ЄС.

Нагадаємо, в Закарпатській ОДА прийнято рішення провести засідання тимчасової протиепідемічної комісії при ОДА. Крім того, вчора на Закарпатті з ГРВІ госпіталізували чоловіка, який 22 дні назад контактував з громадянином Китаю. У МЗС заявили, що у госпіталізованого жителя Закарпаття коронавірус не знайшли.


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