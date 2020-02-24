В Закарпатській ОДА збирають епідемкомісію через "італійські бусики"
Таке рішення прийнято через те, що на Закарпаття повертаються багато заробітчан, особливо відомі "італійські бусики", пише RegioNews з посиланнямй на Mukachevo.net
Для участі в засіданні тимчасової протиепідемічної комісії, яке відбудеться о 10:00, до малого залу ОДА запросили медиків, митників та прикордонників.
Під час засідання комісії розглянуть такі питання:
- Стан готовності співробітників КПП на кордоні до виявлення осіб, у яких можна підозрювати коронавірус COVID-2019.
- Налагодження співпраці між співробітниками контрольно-пропускних пунктів та медичними службами.
Після засідання протиепідемічної комісії о 10.40 у пресцентрі ОДА відбудеться брифінг щодо заходів протидії коронавірусу.
В ОДА стверджують, що на Закарпатті затверджений алгоритм дій лікарів закладів охорони здоров’я при зверненні особи, яка відповідає визначенню випадку COVID-2019.
Також створено 5 медичних груп екстреного реагування на випадок виявлення осіб з симптомами гострої респіраторної хвороби на КПП.
Обласна інфекційна лікарня визначена закладом, де надаватимуть допомогу хворим на коронавірус; при потребі буде розгорнуто ізолятор для контактних осіб. Є 13 спеціально обладнаних автомобілів швидкої допомоги, зокрема обладнаними апаратами штучного дихання.
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