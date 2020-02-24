В Закарпатській ОДА збирають епідемкомісію через "італійські бусики"

В Закарпатській ОДА прийнято рішення провести завтра, 25 лютого, засідання тимчасової протиепідемічної комісії при ОДА

В Закарпатській ОДА прийнято рішення провести завтра, 25 лютого, засідання тимчасової протиепідемічної комісії при ОДА

Таке рішення прийнято через те, що на Закарпаття повертаються багато заробітчан, особливо відомі "італійські бусики", пише RegioNews з посиланнямй на Mukachevo.net

Для участі в засіданні тимчасової протиепідемічної комісії, яке відбудеться о 10:00, до малого залу ОДА запросили медиків, митників та прикордонників.

Під час засідання комісії розглянуть такі питання:

- Стан готовності співробітників КПП на кордоні до виявлення осіб, у яких можна підозрювати коронавірус COVID-2019.

- Налагодження співпраці між співробітниками контрольно-пропускних пунктів та медичними службами.

Після засідання протиепідемічної комісії о 10.40 у пресцентрі ОДА відбудеться брифінг щодо заходів протидії коронавірусу.

В ОДА стверджують, що на Закарпатті затверджений алгоритм дій лікарів закладів охорони здоров’я при зверненні особи, яка відповідає визначенню випадку COVID-2019.

Також створено 5 медичних груп екстреного реагування на випадок виявлення осіб з симптомами гострої респіраторної хвороби на КПП.

Обласна інфекційна лікарня визначена закладом, де надаватимуть допомогу хворим на коронавірус; при потребі буде розгорнуто ізолятор для контактних осіб. Є 13 спеціально обладнаних автомобілів швидкої допомоги, зокрема обладнаними апаратами штучного дихання.