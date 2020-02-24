У Києві маршрутка врізалася у вантажівку, 11 шпиталізованих

У Києві маршрутка №474 на повному ходу в'їхала в задню частину вантажівки. 11 людей постраждали і шпиталізовані

facebook.com/KyivOperativ)

У Києві маршрутка №474 на повному ходу в'їхала в задню частину вантажівки. 11 людей постраждали і шпиталізовані

Як повідомляє "Київ. Оперативний" в Facebook, в салоні маршрутки були пасажири.



Також стало відомо, що в Німеччині в місті Фолькмарсен під час карнавалу автомобіль в'їхав у натовп глядачів. 15 людей, зокрема і діти, отримали поранення.



Нагадаємо, в Чернігівській області в результаті лобового зіткнення автобуса і автомобіля "Фольксваген-Пассат" загинув водій легкового автомобіля.

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