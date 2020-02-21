Поблизу Чернігова пасажирський автобус зіткнувся з автомобілем
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУ Національної поліції в Чернігівській області.
Сьогодні, 21 лютого, о 8 ранку на виїзді з Чернігова за 150 метрів до межі села Новоселівка трапилася автопригода зі смертельними наслідками. Водій легковика "Фольксваген Пассат", рухаючись в бік Чернігова, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автобусом "ПАЗ".
Внаслідок ДТП водій автомобіля "Фольксваген" помер на місці події, в автобусі ніхто не постраждав.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.
Триває досудове розслідування.
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