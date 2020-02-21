Пасажирів поїзда "Київ-Москва" відпустили додому
Як пише RegioNews, про це заявив директор з пасажирських перевезень АТ "Укрзалізниця" Олександр Толкачов на брифінгу.
"Поїзд пройшов санобробку і готується до відправки назад ... Сьогодні ввечері", - заявив Толкачов.
Він додав, що пасажири, які прибули поїздом до Москви, пройшли медичне обстеження, яке виявило ніяких ознак захворювання. За словами Толкачова, всіх пасажирів відпустили додому.
Нагадаємо, раніше лікарі не підтвердили COVID-19 у пасажирки потягу "Київ-Москва".
Попередньо ЗМІ писали, що громадянку Китаю з симптомами респіраторного захворювання (в тому числі високою температурою) виявили російські митники на залізничній станції Суземка (Росія). Жінка їхала поїздом Київ-Москва.
В УЗ повідомили, що перевіряють інформацію.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук у ВР також прокоментував інформацію в ЗМІ щодо короновіруса с громадянки Китаю, яка їхала потягом.
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