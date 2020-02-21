Пасажирів поїзда "Київ-Москва" відпустили додому

Поїзд №6 "Київ-Москва", з якого сьогодні зняли громадянку Китаю з симптомами респіраторного захворювання, пройшов санітарну обробку і ввечері повернеться до Києва

Поїзд №6 "Київ-Москва", з якого сьогодні зняли громадянку Китаю з симптомами респіраторного захворювання, пройшов санітарну обробку і ввечері повернеться до Києва

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