19:51  20 лютого
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
08:07  21 лютого
Україна працює над новою редакцією Мінських угод - Пристайко
09:22  21 лютого
Літак, в якому евакуювали українців з Китаю, показали зсередини
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2020, 08:51 26

У Росії заявляють, що зняли з київського поїзда китаянку з підозрою на коронавірус

Читайте также
на русском языке
21 лютого 2020, 08:51 26
Читайте также на русском языке
Під Брянськом з підозрою на коронавірус госпіталізована громадянка Китаю, яка їхала в поїзді "Київ - Москва". Вагон, в якому вона їхала, оточений, а її попутники спрямовані в карантин
Фото: bragazeta.ru
Під Брянськом з підозрою на коронавірус госпіталізована громадянка Китаю, яка їхала в поїзді "Київ - Москва". Вагон, в якому вона їхала, оточений, а її попутники спрямовані в карантин

Як передає RegioNews, про це Агентству міських новин "Москва" повідомило джерело в екстрених службах.

"На ж/д станції "Суземка" співробітниками митниці та Росспоживнагляду на транспорті в вагоні поїзда Київ - Москва виявлено громадянку КНР 1978 року народження з температурою тіла 38 градусів (виявлена ​​з використанням тепловізора)", - розповіло джерело.

За його словами, всього у вагоні було 24 особи, 22 пасажири і два провідника. Дана громадянка знята з поїзду, автомобілем швидкої допомоги була організована доставка в інфекційну лікарню Брянська, для неї виділено окремий ізолятор.

Потяг також пройшов в Брянськ для прийняття рішень з проведення карантинних заходів. Вагон №11 відчеплений на окремій тупиковій гілці, оточений на карантин співробітниками транспортної поліції.

"24 особи, які перебували у вагоні будуть доставлені шістьма екіпажами швидкої медичної допомоги в Брянську міську лікарню №4 для обсервації і подальшого обстеження. Для них виділено окремий корпус з ліжко-місцями і одноразовим посудом", - додав співрозмовник агентства.


Коронавирус Китай поезд Брянск
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Останні Популярні
Алекс Сказкін
Всеволод Поліщук
Сергій Чередніченко
Всі блоги »
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Погуляйко Юрій Михайлович
Голова Волинської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Всі досьє »