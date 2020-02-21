У Росії заявляють, що зняли з київського поїзда китаянку з підозрою на коронавірус

Під Брянськом з підозрою на коронавірус госпіталізована громадянка Китаю, яка їхала в поїзді "Київ - Москва". Вагон, в якому вона їхала, оточений, а її попутники спрямовані в карантин

Фото: bragazeta.ru

Під Брянськом з підозрою на коронавірус госпіталізована громадянка Китаю, яка їхала в поїзді "Київ - Москва". Вагон, в якому вона їхала, оточений, а її попутники спрямовані в карантин

Як передає RegioNews, про це Агентству міських новин "Москва" повідомило джерело в екстрених службах. "На ж/д станції "Суземка" співробітниками митниці та Росспоживнагляду на транспорті в вагоні поїзда Київ - Москва виявлено громадянку КНР 1978 року народження з температурою тіла 38 градусів (виявлена ​​з використанням тепловізора)", - розповіло джерело. За його словами, всього у вагоні було 24 особи, 22 пасажири і два провідника. Дана громадянка знята з поїзду, автомобілем швидкої допомоги була організована доставка в інфекційну лікарню Брянська, для неї виділено окремий ізолятор. Потяг також пройшов в Брянськ для прийняття рішень з проведення карантинних заходів. Вагон №11 відчеплений на окремій тупиковій гілці, оточений на карантин співробітниками транспортної поліції. "24 особи, які перебували у вагоні будуть доставлені шістьма екіпажами швидкої медичної допомоги в Брянську міську лікарню №4 для обсервації і подальшого обстеження. Для них виділено окремий корпус з ліжко-місцями і одноразовим посудом", - додав співрозмовник агентства.

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