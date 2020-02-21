У Росії заявляють, що зняли з київського поїзда китаянку з підозрою на коронавірус
Як передає RegioNews, про це Агентству міських новин "Москва" повідомило джерело в екстрених службах.
"На ж/д станції "Суземка" співробітниками митниці та Росспоживнагляду на транспорті в вагоні поїзда Київ - Москва виявлено громадянку КНР 1978 року народження з температурою тіла 38 градусів (виявлена з використанням тепловізора)", - розповіло джерело.
За його словами, всього у вагоні було 24 особи, 22 пасажири і два провідника. Дана громадянка знята з поїзду, автомобілем швидкої допомоги була організована доставка в інфекційну лікарню Брянська, для неї виділено окремий ізолятор.
Потяг також пройшов в Брянськ для прийняття рішень з проведення карантинних заходів. Вагон №11 відчеплений на окремій тупиковій гілці, оточений на карантин співробітниками транспортної поліції.
"24 особи, які перебували у вагоні будуть доставлені шістьма екіпажами швидкої медичної допомоги в Брянську міську лікарню №4 для обсервації і подальшого обстеження. Для них виділено окремий корпус з ліжко-місцями і одноразовим посудом", - додав співрозмовник агентства.
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