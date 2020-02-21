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21 лютого 2020, 16:05 10

Лікарі не підтвердили COVID-19 у пасажирки потягу "Київ-Москва"

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21 лютого 2020, 16:05 10
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У громадянки КНР з потягу "Київ-Москва" за результатами лабораторного дослідження COVID-19 не підтрверджено
У громадянки КНР з потягу "Київ-Москва" за результатами лабораторного дослідження COVID-19 не підтрверджено

Про це повідомили Центру громадського здоров'я України міжнародними каналами ММСП Російської Федерації, пише RegioNews.

Також відомо, що у пасажирів вагону за бажання буде можливість пройти діагностику.

Попередньо ЗМІ писали, що громадянку Китаю з симптомами респіраторного захворювання (в тому числі високою температурою) виявили російські митники на залізничній станції Суземка (Росія). Жінка їхала поїздом Київ-Москва.

В УЗ повідомили, що перевіряють інформацію.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук у ВР також прокоментував інформацію в ЗМІ щодо короновіруса с громадянки Китаю, яка їхала потягом.


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