Лікарі не підтвердили COVID-19 у пасажирки потягу "Київ-Москва"

У громадянки КНР з потягу "Київ-Москва" за результатами лабораторного дослідження COVID-19 не підтрверджено

У громадянки КНР з потягу "Київ-Москва" за результатами лабораторного дослідження COVID-19 не підтрверджено

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