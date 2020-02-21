УЗ перевіряє дані про пасажирку поїзда з підозрою на коронавірус

"Укрзалізниця" озвучить офіційну інформацію щодо пасажирки поїзда Київ-Москва, у якої нібито виявлені симптоми китайського вірусу COVID19

Фото: УЗ

"Укрзалізниця" озвучить офіційну інформацію щодо пасажирки поїзда Київ-Москва, у якої нібито виявлені симптоми китайського вірусу COVID19

Як інформує RegioNews, про це повідомила пресслужба компанії в п'ятницю, 21 лютого.

Попередньо ЗМІ писали, що громадянку Китаю з симптомами респіраторного захворювання (в тому числі високою температурою) виявили російські митники на залізничній станції Суземка (Росія). Жінка їхала поїздом Київ-Москва.

Щоб виключити підозри на коронавірус, її зняли з поїзда і відвезли до інфекційної лікарні, а інших пасажирів з її вагона помістили на карантин.

Вагон, в якому їхала китаянка, відчепили в Брянську. Основний склад поїзда прибув до кінцевого пункту призначення – у Москву.

Інформацію про цю подію зараз перевіряє українська сторона.

"Укрзалізниця в координації з Центром громадського здоров'я МОЗ, Міністерством інфраструктури і Державною прикордонною службою звернулася за офіційною інформацією до російської сторони", – йдеться в повідомленні УЗ.

У компанії відзначили, що потяг повернуть до України із виконанням усіх санітарних норм. Заходи безпеки через можливе зараження вірусом буде вжито і до бригади поїзда.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук у ВР також прокоментував інформацію в ЗМІ щодо короновіруса с громадянки Китаю, яка їхала потягом.