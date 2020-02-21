УЗ перевіряє дані про пасажирку поїзда з підозрою на коронавірус
Як інформує RegioNews, про це повідомила пресслужба компанії в п'ятницю, 21 лютого.
Попередньо ЗМІ писали, що громадянку Китаю з симптомами респіраторного захворювання (в тому числі високою температурою) виявили російські митники на залізничній станції Суземка (Росія). Жінка їхала поїздом Київ-Москва.
Щоб виключити підозри на коронавірус, її зняли з поїзда і відвезли до інфекційної лікарні, а інших пасажирів з її вагона помістили на карантин.
Вагон, в якому їхала китаянка, відчепили в Брянську. Основний склад поїзда прибув до кінцевого пункту призначення – у Москву.
Інформацію про цю подію зараз перевіряє українська сторона.
"Укрзалізниця в координації з Центром громадського здоров'я МОЗ, Міністерством інфраструктури і Державною прикордонною службою звернулася за офіційною інформацією до російської сторони", – йдеться в повідомленні УЗ.
У компанії відзначили, що потяг повернуть до України із виконанням усіх санітарних норм. Заходи безпеки через можливе зараження вірусом буде вжито і до бригади поїзда.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук у ВР також прокоментував інформацію в ЗМІ щодо короновіруса с громадянки Китаю, яка їхала потягом.
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