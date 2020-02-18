Аваков розповів про обстріл на Донбасі Держдепу США (ФОТО)
Як передає RegioNews, про це міністр повідомив в своєму Twitter.
За словами Авакова, сторони визначили практичні кроки співпраці України і США по боротьбі з тероризмом.
"З координатором з питань протидії тероризму заст.держсека @StateDept Nathan A. Sales визначили практичні кроки співпраці у боротьбі з тероризмом, обговорили загострення ситуації на Донбасі – тільки рішуча позиція і спільні дії країн-партнерів зупинять зухвалу агресію РФ!", - йдеться у повідомленні.
З координатором з питань протидії тероризму заст.держсека @StateDept Nathan A. Sales визначили практичні кроки співпраці у боротьбі з тероризмом, обговорили загострення ситуації на Донбасі – тільки рішуча позиція і спільні дії країн-партнерів зупинять зухвалу агресію РФ! pic.twitter.com/i7mD88TTUx— Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 18, 2020
Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Під вогневим прикриттям бойовики перейшли до активних наступальних дій і спробували просунутися через лінію розмежування. Під час бою загинув один український військовий, ще троє отримали поранення, а двоє – контузію.
Україна та Естонія порушать питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН 18 лютого.
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