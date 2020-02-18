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18 лютого 2020, 17:10 20

Аваков розповів про обстріл на Донбасі Держдепу США (ФОТО)

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18 лютого 2020, 17:10 20
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив сьогоднішнє загострення війни на Донбасіі з координатором Держдепу США по боротьбі з тероризмом Натаном Сейлсом
Фото: twitter/AvakovArsen
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив сьогоднішнє загострення війни на Донбасіі з координатором Держдепу США по боротьбі з тероризмом Натаном Сейлсом

Як передає RegioNews, про це міністр повідомив в своєму Twitter.

За словами Авакова, сторони визначили практичні кроки співпраці України і США по боротьбі з тероризмом.

"З координатором з питань протидії тероризму заст.держсека @StateDept Nathan A. Sales визначили практичні кроки співпраці у боротьбі з тероризмом, обговорили загострення ситуації на Донбасі – тільки рішуча позиція і спільні дії країн-партнерів зупинять зухвалу агресію РФ!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Під вогневим прикриттям бойовики перейшли до активних наступальних дій і спробували просунутися через лінію розмежування. Під час бою загинув один український військовий, ще троє отримали поранення, а двоє – контузію.

Україна та Естонія порушать питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН 18 лютого.


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