Коронавірус на лайнері: виявлено майже 70 нових випадків зараження

На борту круїзного лайнера Diamond Princess в Японії медики виявили 67 нових випадків зараження коронавірусів. Таким чином, загальне число хворих на борту судна - 285 осіб

Фото: xinhuanet.com

На борту круїзного лайнера Diamond Princess в Японії медики виявили 67 нових випадків зараження коронавірусів. Таким чином, загальне число хворих на борту судна - 285 осіб

Як передає з посиланням на " Інтерфакс-Україна ", про це заявив міністр охорони здоров'я цієї Японії Кацунобу Като.

За його словами, з цієї причини пасажири і члени екіпажу залишаються на борту - на карантині.

Як відомо, на борту судна знаходиться 2 666 туристів (серед них 25 громадянина України) і 1 045 членів екіпажу.

Нагадаємо, 18 лютого літак з громадянами України вилетить з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу, 18 лютого, а вже 19-го прибуде до Києва.