Коронавірус на лайнері: виявлено майже 70 нових випадків зараження
На борту круїзного лайнера Diamond Princess в Японії медики виявили 67 нових випадків зараження коронавірусів. Таким чином, загальне число хворих на борту судна - 285 осіб
На борту круїзного лайнера Diamond Princess в Японії медики виявили 67 нових випадків зараження коронавірусів. Таким чином, загальне число хворих на борту судна - 285 осіб
Як передає з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я цієї Японії Кацунобу Като.
За його словами, з цієї причини пасажири і члени екіпажу залишаються на борту - на карантині.
Як відомо, на борту судна знаходиться 2 666 туристів (серед них 25 громадянина України) і 1 045 членів екіпажу.
Нагадаємо, 18 лютого літак з громадянами України вилетить з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу, 18 лютого, а вже 19-го прибуде до Києва.
В цілому у світі на китайський коронавірус COVID-19 захворіли більше 67 тисяч людей. Лідером серед поширення вірусу лишається Китай та провінція Ухань.
Раніше ВООЗ дала офіційну назву вірусу-вбивці - COVID-19. Першу ж вакцину, здатну боротися проти смертельного коронавірусу з Китаю, обіцяють приблизно за 18 місяців.
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