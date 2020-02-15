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Коронавірус в світі: число інфікованих перевищило 67 тисяч осіб
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15 лютого 2020, 18:11 6

Коронавірус на лайнері: виявлено майже 70 нових випадків зараження

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15 лютого 2020, 18:11 6
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На борту круїзного лайнера Diamond Princess в Японії медики виявили 67 нових випадків зараження коронавірусів. Таким чином, загальне число хворих на борту судна - 285 осіб
Фото: xinhuanet.com
На борту круїзного лайнера Diamond Princess в Японії медики виявили 67 нових випадків зараження коронавірусів. Таким чином, загальне число хворих на борту судна - 285 осіб
Як передає з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я цієї Японії Кацунобу Като.
За його словами, з цієї причини пасажири і члени екіпажу залишаються на борту - на карантині.
Як відомо, на борту судна знаходиться 2 666 туристів (серед них 25 громадянина України) і 1 045 членів екіпажу.
Нагадаємо, 18 лютого літак з громадянами України вилетить з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу, 18 лютого, а вже 19-го прибуде до Києва.

В цілому у світі на китайський коронавірус COVID-19 захворіли більше 67 тисяч людей. Лідером серед поширення вірусу лишається Китай та провінція Ухань.

Раніше ВООЗ дала офіційну назву вірусу-вбивці - COVID-19. Першу ж вакцину, здатну боротися проти смертельного коронавірусу з Китаю, обіцяють приблизно за 18 місяців.


Коронавирус Китай лайнер Япония Diamond Princess
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