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Коронавірус в світі: число інфікованих перевищило 67 тисяч осіб
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15 лютого 2020, 11:11 30

Коронавірус в світі: число інфікованих перевищило 67 тисяч осіб

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15 лютого 2020, 11:11 30
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Кількість людей, що заразилися коронавірусів нового типу, зросла до 67 тисяч 90 осіб, з них 66 тис. 495 - зафіксовано на материковій частині Китаю
Фото: xinhuanet.com
Кількість людей, що заразилися коронавірусів нового типу, зросла до 67 тисяч 90 осіб, з них 66 тис. 495 - зафіксовано на материковій частині Китаю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на оновлену інформацію Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Згідно з повідомленням, в цілому хворі вірусом Covid-19 зафіксовані ще майже в 30 країнах.

За даними офіційного агентства Китаю "Сіньхуа", число заражених збільшилося через використання іншого методу діагностики: комп'ютерної томографії, за допомогою якої виявляють пневмонію, яку викликає коронавірус.

Також повідомляється про 1526 летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, 1523 з яких зафіксували на материковому Китаї. Ще по одному смертельному випадку - на Філіппінах, у Гонконгу та в Японії. Водночас 8 тис. 331 інфікованим вдалося успішно одужати.

Нагадаємо, станом 14 лютого в результаті захворювання на коронавірус нового типу в Китаї померло вже 1 380 осіб, а число підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні було 63 тис. 851 осіб.


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