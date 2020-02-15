Коронавірус в світі: число інфікованих перевищило 67 тисяч осіб

Кількість людей, що заразилися коронавірусів нового типу, зросла до 67 тисяч 90 осіб, з них 66 тис. 495 - зафіксовано на материковій частині Китаю

Фото: xinhuanet.com

Кількість людей, що заразилися коронавірусів нового типу, зросла до 67 тисяч 90 осіб, з них 66 тис. 495 - зафіксовано на материковій частині Китаю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на оновлену інформацію Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса. Згідно з повідомленням, в цілому хворі вірусом Covid-19 зафіксовані ще майже в 30 країнах. За даними офіційного агентства Китаю "Сіньхуа", число заражених збільшилося через використання іншого методу діагностики: комп'ютерної томографії, за допомогою якої виявляють пневмонію, яку викликає коронавірус. Також повідомляється про 1526 летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, 1523 з яких зафіксували на материковому Китаї. Ще по одному смертельному випадку - на Філіппінах, у Гонконгу та в Японії. Водночас 8 тис. 331 інфікованим вдалося успішно одужати. Нагадаємо, станом 14 лютого в результаті захворювання на коронавірус нового типу в Китаї померло вже 1 380 осіб, а число підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні було 63 тис. 851 осіб.

.