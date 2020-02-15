Коронавірус в світі: число інфікованих перевищило 67 тисяч осіб
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на оновлену інформацію Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.
Згідно з повідомленням, в цілому хворі вірусом Covid-19 зафіксовані ще майже в 30 країнах.
За даними офіційного агентства Китаю "Сіньхуа", число заражених збільшилося через використання іншого методу діагностики: комп'ютерної томографії, за допомогою якої виявляють пневмонію, яку викликає коронавірус.
Також повідомляється про 1526 летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, 1523 з яких зафіксували на материковому Китаї. Ще по одному смертельному випадку - на Філіппінах, у Гонконгу та в Японії. Водночас 8 тис. 331 інфікованим вдалося успішно одужати.
Нагадаємо, станом 14 лютого в результаті захворювання на коронавірус нового типу в Китаї померло вже 1 380 осіб, а число підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні було 63 тис. 851 осіб.
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