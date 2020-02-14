У МОЗ назвали точну дату евакуації українців з Китаю
Як передає RegioNews, про це заявила міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька в ефірі програми "Право на владу".
"З нашими громадянами в Ухані МЗС комунікуючи, є свій спеціальний чат, де вони спілкуються і інформують ... Мінінфраструктури відповідає за доставку і авіаборт ... Оперативний штаб в уряді, який вирішує питання про виділення коштів, приймати всі необхідні рішення і алгоритмів, яким чином це має відбуватися (евакуація - ред.)", - розповіла вона, додавши, що ніякої затримки немає.
"Має місце планомірна і розмірене процедура прийняття рішень, щоб забезпечити прибуття громадян в Україні і одночасно дати можливість всім почувати себе в безпечно сті від можливого поширення захворювання ... Ми вже прийняті рішення, узгоджені з усіма міністерствами ... Зараз вже прийнято рішення, що у вівторок буде відправлений літак, і в середу громадяни України будуть на території України ", - уточнила чиновниця.
Також міністр зазначила, що спочатку китайська влада перевірять, чи здорові українці, і тільки тоді дозволять їх забрати. Після цього стан українців також перевірить бригада українських лікарів на борту літака.
При цьому Скалецька підкреслила, що евакуйованих громадян України помістять на карантин мінімум на 14 днів.
Нагадаємо, раніше евакуація українців з Хубея планувалась на 11 лютого. При цьому в МОЗ заявили, що українцям, які не захочуть підписати згоду на карантин, буде відмовлено в евакуації з Китаю.
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