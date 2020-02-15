Україна готова патрулювати кордони разом з ОБСЄ і ОРДЛО - Зеленський

Україна згодна на спільний контроль кордону з представниками ОБСЄ та окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) для проведення місцевих виборів на Донбасі

Фото: president.gov.ua

Україна згодна на спільний контроль кордону з представниками ОБСЄ та окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) для проведення місцевих виборів на Донбасі

Як передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський 15 лютого під час українського ланчу в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

За його словами, він піднімав це питання на нормандській зустрічі 9 грудня, а в даний час це питання обговорюється в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську.

"Я думаю, що у нас є можливість дотиснути, щоб там були як українці, так і представники тимчасово окупованих територій, так і ОБСЄ", - сказав він.

При цьому гарант запевнив, що Україна не буде проводити місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей без контролю за кордоном.

Крім того, український лідер запропонував ідею секторального розведення сил на Донбасі, яку українська сторона вже запропонувала в контактній групі в Мінську і вже майже погодила одну ділянку розведення.

"Я хотів би розповісти про пропозицію України про розведення сил по секторальному принципом. Відповідно до нього лінія розмежування розбивається на сектори. Здійснюється поступове розведення сил, перехід від одного сектора до наступного можливий тільки після того, як СММ ОБСЄ перевірить, що в секторі відсутні незаконні збройні формування", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що найближчим часом Київ проінформує інших учасників нормандського формату про сенс цієї ініціативи.

Нагадаємо, також говорячи про вибори на Донбасі в Мюнхені президент Зеленський заявляв, що українська влада готова домовлятися з мирними жителями окупованих територій, але не з представниками міжнародно невизнаних "республік".