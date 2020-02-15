Президент в Мюнхені розповів про майбутні вибори на Донбасі і в Криму

Сьогоднішньої метою Києва є проведення виборів на всій території України, включаючи окуповані Донбас і Крим

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Сьогоднішньої метою Києва є проведення виборів на всій території України, включаючи окуповані Донбас і Крим

Як передає RegioNews, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в панелі "Townhall on Ukraine" 15 лютого в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.

При цьому гарант зазначив, що вибори на даних територіях неможливо провести без політичних умов.

"Наше бажання сьогодні провести місцеві вибори по всій Україні, включно з окремими районами Донецької та Луганської областей в жовтні 2020 року. Хотілося б і на території Криму. Але зробити це без елементарних політичних умов неможливо для нас. Особливо, коли Росія інформує, що на Донбасі було видано 125 тисяч російських паспортів. Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані всім світом легітимними ", - пояснив президент.

Він також уточнив, що українська влада готова домовлятися з мирними жителями окупованих територій, але не з представниками міжнародно невизнаних "республік".

"Ви знаєте, нас переконують в тому, що таким дієвим механізмом є прямий діалог з так званими місцевими властями в ОРДЛО. Ми готові до діалогу з мирним населенням цих територій, але не з тими, хто є невизнаними з точки зору міжнародного права", - заявив глава держави.

Також, за його словами, потрібно включити в діалог переселенців. "Є ще як мінімум півтора мільйона донеччан і луганчан, які були змушені покинути рідний дім. Саме тому ми ініціювали створення громадської діалогової платформи" Мир Донбасу ", до якої вони повинні бути притягнуті. Вони повинні бути залучені до консультацій на мінському майданчику і активно брати участь в обговоренні свого майбутнього в складі єдиної України ", - заявив він.