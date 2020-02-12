У Львові депутатів та посадовців навчатимуть росіяни
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання Варіанти.
Управління персоналом Львівської міської ради провело тендер у системі ProZorro на курси із вивчення іноземних мов, термін виконання до 20 грудня 2020 року.
Аукціон стартував 30 січня, участь у ньому взяли ТОВ "Транслінк-Освіта" та ФОП "Сушко Оксана Олександрівна". Переможцем обрали ТОВ "Транслінк-Освіта" із ціною у 109 910 грн. Додамо, очікувана вартість послуг становила 120 000 грн.
Закупівля складається із трьох лотів:
- курс із вивчення англійської мови вартістю 67 200 грн, що включає у себе проведення 336 навчальних годин (ТОВ "Транслінк-Освіта" запропонувала 62 966,40 грн);
- курс із вивчення польської мови вартістю 31 680 грн, що включає у себе проведення 144 навчальних годин (ТОВ "Транслінк-Освіта" запропонувала 29 664 грн);
- Курс із вивчення німецької мови вартістю 21 120 грн, що включає у себе проведення 96 навчальних годин (ТОВ "Транслінк-Освіта" запропонувала 17 280 грн).
Переможець тендеру має провести тестування для визначення рівня володіння англійською, польською та німецькою мовами посадових осіб, депутатів і помічників-консультантів депутатів, працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради.
Курси проводитимуть у групах, до складу яких входитимуть від 7 до 10 осіб, а після завершення навчання має відбутися оцінювання та видача сертифікатів усім членам групи.
За даними порталу YouControl, ТОВ "Транслінк-Освіта" зареєстроване з 2016 року у Києві, займається наданням послуг перекладу і інших видів освіти. Власниками підприємства є Максим Герін (мешканець Миколаєва), Олексій Герін (мешканець Москви, Росія), приватна установа додаткової освіти "Транслінк-Освіта" (Москва, Росія). Розмір статутного капіталу підприємства становить 1 500 грн.
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