Коронавірус на лайнері: Стало відомо про стан хворих українців
Як передає RegioNews, про це УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.
За його словами, обидва, і чоловік, і жінка, зараз знаходяться в лікарнях Токіо.
"Стан задовільний. Знаходяться під постійним наглядом лікарів. З ними підтримується зв'язок. У госпіталізованого чоловіка зовнішніх ознак хвороби немає. Жінка відчуває себе як при звичайному грипі", - уточнив дипломат.
Також Погорельцев зазначив, що нових випадків зараження серед громадян України на судні в даний час не зафіксовано.
Нагадаємо, станом на 11 лютого загальна кількість інфікованих на кораблі становила 174 особи. При цьому кількість загиблих від спалаху коронавирусу на материковому Китаї досягла 1113 чоловік, а загальне число хворих досягло 44 тис. 653 осіб.
Раніше ВООЗ дала офіційну назву вірусу-вбивці - COVID-19. Першу ж вакцину, здатну боротися проти смертельного коронавірусу з Китаю, обіцяють приблизно за 18 місяців.
В кінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV. Він передається від людини до людини, інкубаційний період триває від 2 до 12 діб. Станом на ранок 11 лютого в Китаї загинули 108 осіб, видужали 3 тис. 996. Загальна кількість заражень досягло 42 тис. 638, всього померли 1016 осіб.
11 лютого китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах.
- 22:50 12 лютого Парубія допитали в ДБР
- 20:00 12 лютого Опитування: як змінилося за рік економічне становище українських сімей
- 19:45 12 лютого ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі
- 19:40 12 лютого У посольстві США в Києві відреагували на відставку Богдана
- 19:30 12 лютого Українці вірять, що в країні справи йдуть у правильному напрямку - опитування
- 19:16 12 лютого У харківському зоопарку побудують туалет за майже 17 мільйонів
- 16:18 02 квітня Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 лютого На Луганщині голову ОТГ втретє спіймали на хабарництві
- 11:23 29 травня Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 серпня Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 лютого Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці
- 10:46 07 травня Синоптики попереджають про похолодання