Коронавірус на лайнері: Стало відомо про стан хворих українців

Стан двох госпіталізованих через коронавирус українців з круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині біля узбережжя Японії, задовільний

Стан двох госпіталізованих через коронавирус українців з круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині біля узбережжя Японії, задовільний

Як передає RegioNews, про це УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

За його словами, обидва, і чоловік, і жінка, зараз знаходяться в лікарнях Токіо.

"Стан задовільний. Знаходяться під постійним наглядом лікарів. З ними підтримується зв'язок. У госпіталізованого чоловіка зовнішніх ознак хвороби немає. Жінка відчуває себе як при звичайному грипі", - уточнив дипломат.

Також Погорельцев зазначив, що нових випадків зараження серед громадян України на судні в даний час не зафіксовано.

Нагадаємо, станом на 11 лютого загальна кількість інфікованих на кораблі становила 174 особи. При цьому кількість загиблих від спалаху коронавирусу на материковому Китаї досягла 1113 чоловік, а загальне число хворих досягло 44 тис. 653 осіб.

Раніше ВООЗ дала офіційну назву вірусу-вбивці - COVID-19. Першу ж вакцину, здатну боротися проти смертельного коронавірусу з Китаю, обіцяють приблизно за 18 місяців.

В кінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV. Він передається від людини до людини, інкубаційний період триває від 2 до 12 діб. Станом на ранок 11 лютого в Китаї загинули 108 осіб, видужали 3 тис. 996. Загальна кількість заражень досягло 42 тис. 638, всього померли 1016 осіб.

11 лютого китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах.