Коронавірус отримав офіційну назву

Як передає RegioNews з посиланням на ВООЗ, вірус-вбивцю нарекли "COVID-19". Про це заявив 11 лютого на брифінгу в Женеві генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Тепер у нас є назва захворювання. Це COVID-19", - сказав він.

BREAKING



"We now have a name for the #2019nCoV disease:



COVID-19.



I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"



-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk