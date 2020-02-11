Коронавірус отримав офіційну назву
Як передає RegioNews з посиланням на ВООЗ, вірус-вбивцю нарекли "COVID-19". Про це заявив 11 лютого на брифінгу в Женеві генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Тепер у нас є назва захворювання. Це COVID-19", - сказав він.
BREAKING— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020
"We now have a name for the #2019nCoV disease:
COVID-19.
I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"
-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk
Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV. Він передається від людини до людини, інкубаційний період триває від 2 до 12 діб. Станом на ранок 11 лютого в Китаї загинули 108 осіб, видужали 3 тис. 996. Загальна кількість заражень досягло 42 тис. 638, всього померли 1016 осіб.
11 лютого китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах.
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