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11 лютого 2020, 18:01

Коронавірус отримав офіційну назву

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11 лютого 2020, 18:01
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Всесвітня організації охорони здоров'я придумала офіційну назву смертельному коронавірусу, що викликав спалах захворювання в Китаї
Всесвітня організації охорони здоров'я придумала офіційну назву смертельному коронавірусу, що викликав спалах захворювання в Китаї

Як передає RegioNews з посиланням на ВООЗ, вірус-вбивцю нарекли "COVID-19". Про це заявив 11 лютого на брифінгу в Женеві генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Тепер у нас є назва захворювання. Це COVID-19", - сказав він.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV. Він передається від людини до людини, інкубаційний період триває від 2 до 12 діб. Станом на ранок 11 лютого в Китаї загинули 108 осіб, видужали 3 тис. 996. Загальна кількість заражень досягло 42 тис. 638, всього померли 1016 осіб.

11 лютого китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах.


ВОЗ Коронавирус
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