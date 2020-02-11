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11 лютого 2020, 08:17

Кількість жертв коронавірусe збільшилася до 1018 людей

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11 лютого 2020, 08:17
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У світі підтвердили 43 108 випадків зараження китайським коронавірусом. Від недуги померли 1018 осіб, успішно побороли захворювання 4056. Дані на 11 лютого
Фото: карта Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
У світі підтвердили 43 108 випадків зараження китайським коронавірусом. Від недуги померли 1018 осіб, успішно побороли захворювання 4056. Дані на 11 лютого

Як повідомляє RegioNews, це інформація з карти поширення коронавируса від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Більшість смертей, зафіксовані в провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби.

Раніше повідомлялося, що у Китай прибула передова група медичних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для розслідування спалаху коронавірусу.

Також стало відомо, що на лайнері Diamond Princess коронавірусом заразився другий українець.

Нагадаємо, на вівторок, 11 лютого, запланована евакуація українців з китайської провінції Хубей через спалах коронавируса.

Після повернення додому українців очікує обов'язковий 14-денний карантин.


Китай вирус Коронавирус
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