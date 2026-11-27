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Верховний Суд залишив у силі вирок 75-річному жителю Болграда Одеської області, засудженому за сексуальне насильство над 7-річною дівчинкою. Чоловік проведе за ґратами шість років. Також йому заборонили протягом двох років працювати на посадах і займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми

Про це повідомили у прокуратурі Одеської області, передає RegioNews.

За матеріалами справи, у січні 2023 року до чоловіка прийшла знайома 7-річна дівчинка. Вона товаришувала з його онуками та хотіла погратися з ними.

Коли інші діти залишалися в будинку, чоловік покликав дівчинку до гаража, де вчинив щодо неї сексуальне насильство.

Спочатку суд призначив обвинуваченому шість років позбавлення волі. Однак за апеляційною скаргою прокуратури покарання доповнили забороною протягом двох років обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми.

Верховний Суд підтвердив законність вироку. Він набрав законної сили.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.