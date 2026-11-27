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Верховный Суд оставил в силе приговор 75-летнему жителю Болграда Одесской области, осужденному за сексуальное насилие над 7-летней девочкой. Муж проведет за решеткой шесть лет. Также ему запретили в течение двух лет работать на должностях и заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области, передает RegioNews .

По материалам дела, в январе 2023 к мужчине пришла знакомая 7-летняя девочка. Она дружила с его внуками и хотела поиграть с ними.

Когда другие дети оставались в доме, мужчина позвал девочку в гараж, где совершил к ней сексуальное насилие.

Сначала суд назначил обвиняемому шесть лет лишения свободы. Однако по апелляционной жалобе прокуратуры наказание дополнили запретом в течение двух лет занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.

Верховный Суд подтвердил законность приговора. Он вступил в законную силу.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.