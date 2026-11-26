Скриншот із відео

Про це повідомив радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає RegioNews.

Він опублікував відео перших результатів роботи лазерних установок протиповітряної оборони Blysk в бойових умовах.

За його словами, бойовий лазер, встановлений для захисту об'єкта критичної інфраструктури, вперше знищив реактивний безпілотник "Герань".

Розробкою лазерних систем ППО займається, зокрема, компанія Carmine Sky. Технологія розвивається в межах державної програми"Приватна ППО".

Сергій Бескрестнов зазначив, що в Україні одразу кілька компаній працюють над створенням лазерних систем протиповітряної оборони. Водночас він наголосив, що такі технології є складними та потребують значних фінансових вкладень.

За його словами, наразі говорити про серійне виробництво лазерних установок ще зарано. Тривають випробування, під час яких системи використовують для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше головнокомандуючого ЗСУ Андрій Лебеденко розповів, що в України буде лазерна зброя. За його словами, за допомогою таких технологій можна краще збивати ворожі цілі.