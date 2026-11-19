Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе бывшему директору жилищно-коммунального сервиса сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в течение двух лет чиновник самостоятельно назначал себе ежеквартальные премии.

Об этом сообщили Одесской областной прокуратуре, передает RegioNews.

Следствие установило, что в 2020-2021 годах руководитель без согласования с профильным департаментом Одесского городского совета самостоятельно принимал решение о начислении себе ежеквартальных премий. Их размер составлял от 175% до 300% должностного оклада.

Таким образом, бывший директор незаконно получил более 290 тысяч гривен премиальных выплат. Кроме того, на уплату единого социального взноса из этих средств безосновательно потратили более 40 тысяч гривен.

Общая сумма ущерба, нанесенного коммунальному предприятию, превышает 330 тысяч гривен.

Эксдиректору сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Напомним, ранее в столице к 5 годам лишения свободы приговорена бывшая бухгалтерша Управления образования Дарницкой РГА, которая незаконно насчитала себе 2 млн грн.