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Президент України провів селекторну нараду, присвячену постачанню зброї від партнерів та відновленню енергетичної системи після російських ударів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення глави держави.

Зеленський повідомив, що Україна майже місяць очікує на підпис голови Пентагону Піта Гегсета щодо ракет для систем ППО Patriot і NASAMS. Українським посадовцям доручено повторно обговорити це питання із американською стороною.

Президент зазначив, що Україна також веде переговори з іншими партнерами щодо постачання ракет PAC-2 та PAC-3.

Крім того, на селекторній нараді обговорили відновлення енергетики після російських ударів та підготовку до зустрічі у форматі "Рамштайн" у листопаді.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія, ймовірно, намагатиметься організувати евакуацію мешканців окупованих Олешок так, щоб люди виїжджали в напрямку РФ, а не на підконтрольну Україні територію.