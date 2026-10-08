15 років за ґратами: агент ФСБ наводив російські ракети на ППО Одещини

Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту ФСБ, який коригував російські удари по Одещині та збирав інформацію про позиції української протиповітряної оборони

Про це повідомили в СБУ, передає RegioNews .

Контррозвідка СБУ викрила та затримала чоловіка у серпні 2025 року. За даними слідства, своєчасне затримання агента дозволило убезпечити ключові позиції ППО в Одеській області.

Як встановило розслідування, засуджений входив до агентурної мережі ФСБ, яку СБУ нейтралізувала одночасно з його затриманням.

За матеріалами справи, російську спецслужбу він зацікавив через антиукраїнські коментарі, які публікував у Telegram. Йдеться про різноробочого з прикордонного селища Лиманське.

Після вербування куратор із Росії створив для зв’язку спеціальний чат-бот. Через нього учасники агентурної мережі передавали російській спецслужбі зібрану розвідувальну інформацію.

Найбільше ФСБ цікавили позиції української ППО та мобільних вогневих груп Сил оборони. Слідчі задокументували, як засуджений стежив за роботою українських військових безпосередньо під час відбиття атак російських безпілотників.

СБУ затримала чоловіка за місцем проживання у прикордонному селищі. Під час обшуку правоохоронці вилучили його мобільний телефон, у якому містилися докази співпраці з російською спецслужбою.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала "крота" у лавах ЗСУ, який "зливав" бойові позиції свого підрозділу на Донеччині. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права застави, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.