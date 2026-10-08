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08 октября 2026, 19:43

15 лет за решеткой: агент ФСБ наводил российские ракеты на ПВО Одесщины

08 октября 2026, 19:43
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Фото: СБУ
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По материалам Службы безопасности Украины суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества агенту ФСБ, корректировавшему российские удары по Одесщине и собиравшему информацию о позициях украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews .

Контрразведка СБУ разоблачила и задержала мужчину в августе 2025 года. По данным следствия, своевременное задержание агента позволило обезопасить ключевые позиции ПВО в Одесской области.

Как установило расследование, осужденный входил в агентурную сеть ФСБ, которую СБУ нейтрализовала одновременно с его задержанием.

По материалам дела, российскую спецслужбу он заинтересовал через антиукраинские комментарии, опубликованные в Telegram. Речь идет о разнорабочем из пограничного поселка Лиманское.

После вербовки куратор из России создал для связи специальный чат-бот. Через него участники агентурной сети передавали российской спецслужбе собранную разведывательную информацию.

Больше ФСБ интересовали позиции украинской ПВО и мобильных огневых групп Сил обороны. Следователи задокументировали, как осужденный следил за работой украинских военных непосредственно при отражении атак российских беспилотников.

СБУ задержала мужчину по месту жительства в приграничном поселке. Во время обыска стражи порядка изъяли его мобильный телефон, в котором содержались доказательства сотрудничества с российской спецслужбой.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственное предательство, совершенное в условиях военного положения.

Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала "крота" в рядах ВСУ, который "сливал" боевые позиции своего подразделения в Донецкой области . В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права залога, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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