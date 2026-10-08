15 лет за решеткой: агент ФСБ наводил российские ракеты на ПВО Одесщины
По материалам Службы безопасности Украины суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества агенту ФСБ, корректировавшему российские удары по Одесщине и собиравшему информацию о позициях украинской противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews .
Контрразведка СБУ разоблачила и задержала мужчину в августе 2025 года. По данным следствия, своевременное задержание агента позволило обезопасить ключевые позиции ПВО в Одесской области.
Как установило расследование, осужденный входил в агентурную сеть ФСБ, которую СБУ нейтрализовала одновременно с его задержанием.
По материалам дела, российскую спецслужбу он заинтересовал через антиукраинские комментарии, опубликованные в Telegram. Речь идет о разнорабочем из пограничного поселка Лиманское.
После вербовки куратор из России создал для связи специальный чат-бот. Через него участники агентурной сети передавали российской спецслужбе собранную разведывательную информацию.
Больше ФСБ интересовали позиции украинской ПВО и мобильных огневых групп Сил обороны. Следователи задокументировали, как осужденный следил за работой украинских военных непосредственно при отражении атак российских беспилотников.
СБУ задержала мужчину по месту жительства в приграничном поселке. Во время обыска стражи порядка изъяли его мобильный телефон, в котором содержались доказательства сотрудничества с российской спецслужбой.
Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственное предательство, совершенное в условиях военного положения.
Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ задержала "крота" в рядах ВСУ, который "сливал" боевые позиции своего подразделения в Донецкой области . В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права залога, ему грозит до 8 лет лишения свободы.