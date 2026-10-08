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08 жовтня 2026, 18:11

$9100 за виїзд з України: двом жителям Ізмаїла повідомили про підозру

08 жовтня 2026, 18:11
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Фото: Одеська обласна прокуратура
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Прокуратура повідомила про підозру двом жителям Ізмаїла віком 38 та 40 років, яких підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, у вересні цього року чоловіки через знайомих вийшли на військовозобов’язаного, який хотів незаконно виїхати з України. Свої послуги вони оцінили у 9100 доларів США. Із цієї суми 4000 доларів мав отримати один із фігурантів, ще 5100 — його спільник.

У жовтні підозрювані зустрілися з чоловіком та розповіли йому про умови переправлення. За домовленістю, вони мали автомобілем довезти його до Болградського району та висадити неподалік державного кордону.

Після цього військовозобов’язаний мав самостійно перейти кордон пішки та зустрітися з провідником уже на території іншої країни.

Частину обумовленої суми — 4000 доларів — чоловік передав одному з фігурантів у таксі біля будинку в Ізмаїлі. Після передачі грошей правоохоронці затримали підозрюваних.

Наразі суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.

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