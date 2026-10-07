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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що в одному з населених пунктів Роздільнянського району 42-річна жінка, її 46-річний чоловік та їхній 19-річний син систематично принижували і били 7-річного прийомного хлопчика, караючи його у такий спосіб.

Слідчі повідомили всім трьом членам родини про підозру в катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи: матір взяли під варту, а чоловіка та старшого сина відправили під цілодобовий домашній арешт.

Крім того, правоохоронці відкрили провадження за ст. 367 (службова недбалість) КК України щодо можливої бездіяльності посадовців, відповідальних за соціальний захист дітей.

Нагадаємо, у 2024 році подружжя створило прийомну сім'ю, куди влаштували трьох дітей – двох дівчат 11 та 13 років та їхнього брата. Попри обізнаність про діагноз та фізіологічні особливості 7-річного хлопчика, прийомна мати неодноразово карала його за наслідки стану здоров'я, на які він не міг вплинути.

Зокрема, у липні цього року жінка змушувала дитину стояти колінами на гречку з піднятими руками та била його. Наразі всіх дітей вилучили й після медогляду перевели до патронатної сім'ї, загрози їхньому життю та здоров'ю немає.