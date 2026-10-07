22:15  06 жовтня
РФ атакувала Суми: удар поблизу ТРЦ - є загибла
21:55  06 жовтня
На Житомирщині прибиральниця пограбувала будинок клієнтки
20:05  06 жовтня
У Ковелі чоловік із сокирою напав на людей у Епіцентрі
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2026, 01:05

Катування 7-річного хлопчика на Одещині: підозру оголосили ще двом членам прийомної родини

07 жовтня 2026, 01:05
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Фігурантам суд обрав запобіжні заходи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що в одному з населених пунктів Роздільнянського району 42-річна жінка, її 46-річний чоловік та їхній 19-річний син систематично принижували і били 7-річного прийомного хлопчика, караючи його у такий спосіб.

Слідчі повідомили всім трьом членам родини про підозру в катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи: матір взяли під варту, а чоловіка та старшого сина відправили під цілодобовий домашній арешт.

Крім того, правоохоронці відкрили провадження за ст. 367 (службова недбалість) КК України щодо можливої бездіяльності посадовців, відповідальних за соціальний захист дітей.

Нагадаємо, у 2024 році подружжя створило прийомну сім'ю, куди влаштували трьох дітей – двох дівчат 11 та 13 років та їхнього брата. Попри обізнаність про діагноз та фізіологічні особливості 7-річного хлопчика, прийомна мати неодноразово карала його за наслідки стану здоров'я, на які він не міг вплинути.

Зокрема, у липні цього року жінка змушувала дитину стояти колінами на гречку з піднятими руками та била його. Наразі всіх дітей вилучили й після медогляду перевели до патронатної сім'ї, загрози їхньому життю та здоров'ю немає.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область катування підозра прийомна родина
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Донька Олі Полякової показала нову квартиру в США
07 жовтня 2026, 01:35
Зіркова тренерка Марина Боржемська зізналась про погіршення здоров'я
07 жовтня 2026, 00:55
"Не бачила живота": мама Лесі Нікітюк не вірила, що донька сама народила сина
07 жовтня 2026, 00:35
У Хмельницькому засудили чоловіка, який на вулиці підірвав гранату та втратив руку
07 жовтня 2026, 00:33
Пенсія по інвалідності: хто з українців отримає 100% замість 50%
06 жовтня 2026, 23:55
Ціни на бензин падають: які цінники на АЗС
06 жовтня 2026, 23:35
На Тернопільщині чоловік масово розсилав жінкам порно і піймався поліцією
06 жовтня 2026, 23:15
Зеленський провів Ставку та назвав головні завдання щодо забезпечення Сил оборони
06 жовтня 2026, 22:49
На Буковині псевдобанкіри виманили в людей майже чверть мільйона
06 жовтня 2026, 22:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Віталій Портніков
Всі блоги »