Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что в одном из населенных пунктов Раздельнянского района 42-летняя женщина, ее 46-летний мужчина и их 19-летний сын систематически унижали и избивали 7-летнего приемного мальчика, наказывая его таким образом.

Следователи сообщили всем трем членам семьи о подозрении в пытках, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал фигурантам меры пресечения: мать взяли под стражу, а мужа и старшего сына отправили под круглосуточный домашний арест.

Кроме того, правоохранители открыли производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины о возможном бездействии должностных лиц, ответственных за социальную защиту детей.

Напомним, в 2024 году супруги создали приемную семью, куда устроили троих детей – двух девочек 11 и 13 лет и их брата. Несмотря на осведомленность о диагнозе и физиологических особенностях 7-летнего мальчика, приемная мать неоднократно наказывала его за последствия состояния здоровья, на которые он не мог повлиять.

В частности, в июле этого года женщина заставляла ребенка стоять коленями на гречку с поднятыми руками и избивала его. Всех детей изъяли и после медосмотра перевели в патронатную семью, угрозы их жизни и здоровью нет.