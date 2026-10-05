В Одесі через аварію без світла залишилися три райони

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Одесі вранці 5 жовтня через аварію на обладнанні тимчасово зникло електропостачання в частині Київського, Приморського та Хаджибейського районів

Про це повідомили в ДТЕК "Одеські електромережі", передає RegioNews.

Енергетики оглядають пошкоджене обладнання, щоб якнайшвидше розпочати ремонтні роботи та відновити електропостачання.

Через знеструмлення в місті також тимчасово змінили рух електротранспорту.

Нагадаємо, в ніч на 5 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Одеську область. Внаслідок обстрілів виникли масштабні пожежі. Через сильне задимлення фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС провели обстеження території – небезпечних речовин за результатами замірів не виявили.